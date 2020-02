Materazzi ricorda Gaucci: «Grazie di tutto, dopo di te il nulla a Perugia» (Di sabato 1 febbraio 2020) Tanti i messaggi di cordoglio e affetto per la scomparsa di Luciano Gaucci, storico ex presidente del Perugia La scomparsa di Luciano Gaucci è un lutto per tutto il mondo del calcio italiano. In queste ore sono tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio che affollano i social. Marco Materazzi l’ha ricordato su Twitter. Non ti sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia ………Grazie di tutto calcionews24

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Materazzi ricorda #Gaucci: “Grazie di tutto, dopo di te il nulla a Perugia” - viajandoperdido : Materazzi ricorda Gaucci: “Grazie di tutto, dopo di te il nulla a Perugia” - sportli26181512 : Materazzi ricorda Gaucci: “Grazie di tutto, dopo di te il nulla a Perugia”: Materazzi ricorda Gaucci: “Grazie di tu… -