Il toccante discorso di LeBron James in ricordo di Kobe Bryant (Di sabato 1 febbraio 2020) LeBron James, il discorso in ricordo di Kobe Bryant allo Staples Center: “Parlerò direttamente dal cuore, voglio ricordare tutte le vittime”. Torna in campo LeBron James e torna in campo nello Staples Center che fu di Kobe Bryant. E proprio dal campo LeBron ha voluto ricordare il campione scomparso in un incidente in elicottero con un toccante discorso. LeBron James, il discorso in ricordo di Kobe Bryant Nella prima parte del suo discorso in ricordo di Kobe Bryant LeBron James ha voluto ricordare le vittime del drammatico incidente in elicottero. “Prima di cominciare con il discorso che ho preparato, voglio ricordare tutte le vite che sono andate perdute domenica mattina …. Ho qualcosa di scritto con me perché mi hanno chiesto di seguirlo per non perdere la rotta, ma tradirei la fiducia della Laker Nation se leggessi qualcosa di preparato, perciò ... newsmondo

