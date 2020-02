Francesco Gabbani a Sanremo 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesco Gabbani Francesco Gabbani è entrato a far parte da pochi anni della storia del Festival di Sanremo e, nonostante ciò, è uno dei volti più emblematici della manifestazione. Quest’anno sale sul palco dell’Ariston per la terza volta, deciso a stupire con un brano che, rispetto al passato, non punterà sulla messa in scena, ma soltanto sulla sua voce e sulla sua interpretazione. Francesco Gabbani: età e carriera Francesco Gabbani , classe 1982, viene da Carrara, città nella quale la sua famiglia gestiva l’unico negozio di strumenti musicali. Cantautore e polistrumentista, ha fatto parte dei TRIKOBALTO, prima di intraprendere la carriera solista nel 2010. Dopo la pubblicazione di diversi singoli, nel 2014 è uscito il suo primo album, Greitist Iz, a cui ne sono seguiti finora altri due, mentre il quarto uscirà una volta concluso questo Festival di Sanremo. Ha ... davidemaggio

RaiRadioItalia : In gara tra i Campioni al 70° Festival di Sanremo ?????????? Francesco Gabbani, Irene Grandi, Levante, Raphael Gualazzi… - Livi72Livi : @Sanremo_2020 Francesco Gabbani perché è geniale, umile e sensibile - solounastella : RT @AmmendolaGiusy: Francesco Gabbani sei fortissimo?????? ti aspettiamo con gioia a #Sanremo2020 #viceversa @frankgabbani -