Coronavirus, un giornalista proveniente dalla Cina ha aggirato i controlli di sicurezza. Speranza, batti un colpo (Di sabato 1 febbraio 2020) Cristiano Bernacchi, giornalista e scrittore, è riuscito a eludere il blocco dei voli dalla Cina e i controlli di sicurezza per coloro che giungono in Italia dopo la recente permanenza nei luoghi dell’epidemia del nuovo Coronavirus. In che modo? Evitando Pechino. Facebook Il post di Cristiano poco prima del ritorno in Italia Giunto in Cina per una nuova avventura non si sarebbe mai aspettato di vivere la psicosi di un Paese dove ad un certo punto era quasi impossibile acquistare delle mascherine protettive, tanto da scoprire l’esistenza di un mercato nero. Cristiano racconta la sua storia in un articolo di RadioBullets dove alla fine spiega da dove sono partiti per tornare in Italia: passando per il Laos. «Viaggiare in Cina ai tempi del Coronavirus» titola l’articolo su RadioBullets, ma per spiegare il problema per il nostro Paese dovremmo proporre come ... open.online

capand69 : RT @SfigaCatrame: Il giornalista Massimo Giannini ha lo scoop 'l'untore di Coronavirus è Salvini'. Comunque si sapeva, a Repubblica gira… - SfigaCatrame : Il giornalista Massimo Giannini ha lo scoop 'l'untore di Coronavirus è Salvini'. Comunque si sapeva, a Repubblica… - BSognalibro : #sognalibroinforma Il #coronavirus sta provocando grande preoccupazione. L'unico modo per combattere il virus è i… -