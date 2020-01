Whatsapp, attacco dal fondatore di Telegram: “Non usatelo, è pericoloso” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il fondatore di Telegram attacca Whatsapp ritenendolo pericoloso per un motivo ben preciso. Pavel Durov, fondatore di Telegram, alcuni mesi fa ha parlato di una backdoor che permette ai cybercriminali di accedere ai dati dei dispositivi sui quali è installato Whatsapp. La Facebook Inc. aveva prontamente smentito questa falla. Whatsapp, l’attacco di Durov Durov è … L'articolo Whatsapp, attacco dal fondatore di Telegram: “Non usatelo, è pericoloso” proviene da www.inews24.it. inews24

