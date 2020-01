Pago e Serena Enardu sono tornati insieme, lei è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il GF Vip ha deciso di far entrare ancora una volta la ex tronista nella Casa, stavolta come concorrente. L'obiettivo è regalare una storia d'amore al pubblico. Al loro incontro nell'ottava puntata, Pago e Serena Enardu sono ufficialmente tornati insieme, a sei mesi dalla scelta di lei di lasciarlo a Temptation Island Vip. fanpage

