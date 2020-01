Nascence - Anna's Song è la nuova avventura horror in arrivo su PC, PS5 ed Xbox Series X e si mostra in un primo trailer (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dreampainters Software è lo studio di sviluppo che presenta membri italiani e che nel lontano 2013 aveva pubblicato un'avventura horror di nome Anna. Ebbene ora il team ritorna con un nuovo titolo, Nascence - Anna's Song.Nascence si svolge nello stesso mondo immaginario di Anna ed offre un'esperienza horror ottimizzata grazie ad un'avventura grafica di vecchio stampo. Il protagonista di questa storia è Thomas ed ha una missione: trovare le ceneri di una donna uccisa tacciata di essere una strega in epoca medievale, una donna conosciuta con il nome di "Anna". Un'intera religione è nata da quell'evento e molte persone sono state colpite da una malattia direttamente collegata ad essa. Thomas fa parte di un'organizzazione che vuole porre fine a tutto questo.Lo studio per rendere il gioco immersivo, ha curato anche la colonna sonora, passando molto tempo negli studi di Abbey Road dove è ... eurogamer

