L’amstaff maltrattato (Di venerdì 31 gennaio 2020) In Piemonte, gli agenti del Reparto di Prossimità della Polizia Municipale di Torino hanno denunciato per maltrattamento di animali un 35enne italiano pregiudicato. È accaduto sabato 19 ottobre. L’uomo teneva il cane, un American Staffordshire Terrier (AmStaf), all’interno di una gabbia poco più grande di un metro quadrato posizionata sul balcone di casa. Il 35enne si era reso colpevole, nel recente passato, di maltrattamenti in famiglia. Fortunatamente i vicini che abitavano proprio sopra di lui si resero conto che il cane era tenuto in pessime condizioni ed hanno allertato subito la polizia municipale prontamente intervenuta. La cosa incredibile era che l’uomo non si vergognava assolutamente di ciò che aveva fatto ma al contrario diceva che non c’era nulla di male a trattare un cane in quella maniera, dichiarazioni davvero gravi. Il cane, dopo essere stato accudito ... bigodino

