Guardiola: «Chi discute Mourinho non capisce nulla» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Il tecnico del Manchester City Guardiola ha preso le difese di Mourinho a poche ore dalla sfida contro il Tottenham – VIDEO José Mourinho contro Pep Guardiola, ma solamente sul campo. È questa la sfida più interessante della venticinquesima giornata della Premier League, che vedrà affrontarsi Tottenham e Manchester City. I due tecnici si rispettano oltre ai colori, come testimoniano le parole dell’allenatore dei Citizens, che ha difeso il collega portoghese dalle critiche: «Chi discute Mourinho non capisce nulla». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

