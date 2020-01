Emre Can ai saluti, lascia la Juve per il Dortmund (Di venerdì 31 gennaio 2020) L`avventura di Emre Can con la Juventus è praticamente finita e il centrocampista tedesco è ormai sul punto di firmare con il Borussia Dortmund. Gli ultimi dettagli si stanno definendo in queste ore: le due società hanno trovato un`intesa di massima per un`operazione complessiva da 30 milioni di euro. Emre Can è finito ai margini del progetto Sarri ed è preoccupato di perdere la nazionale nell`anno dell`Europeo. Anche per questo Can ha rinunciato a una parte della buonuscita inizialmente richiesta. Alla fine il trasferimento sarà con la formula del prestito con obbligo di riscatto. ilfogliettone

