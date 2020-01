Dominic Thiem, Australian Open 2020: “È incredibile, ringrazio i tie-break. Ora in Finale con Djokovic, il Re d’Australia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dominic Thiem ha sconfitto Alexander Zverev in quattro set e si è così qualificato alla Finale degli Australian Open 2020, l’austriaco è riuscito a regolare il tedesco portando a casa due tie-break e domenica scenderà nuovamente in campo per affrontare Novak Djokovic in un atto conclusivo davvero da brividi. Il 26enne avrà la possibilità di giocare la sua terza Finale in un torneo dello Slam dopo aver perso quelle delle ultime due edizioni del Roland Garros contro Rafael Nadal, battuto invece ai quarti di Finale nella terra dei canguri. L’attuale numero 5 del ranking ATP partirà sfavorito contro il serbo che insegue l’ottava affermazione in questo torneo ma sicuramente ci proverà fino in fondo per provare a fare saltare il banco. Dominic Thiem ha analizzato sua prova odierna e si è poi proiettato verso l’atto conclusivo in occasione delle consuete dichiarazioni ... oasport

