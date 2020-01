Coldiretti: clima estremo, taglio della produzione nei campi (Di venerdì 31 gennaio 2020) “L’andamento climatico avverso con il 60% in più rispetto all’anno precedente di eventi estremi fra tempeste, vento, trombe d’aria, grandine e caldo fuori stagione ma anche il crollo dei prezzi all’origine hanno tagliato del 2,7% il valore aggiunto lordo in agricoltura nel 2019“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in relazione alle ultime stime Istat sull’andamento del Pil che in Italia “risulta stagnante nel 2019. Il taglio della produzione nei campi – spiega Coldiretti – ha coinvolto quasi tutti i comparti dal vino (-12%) alla frutta (-3%) fino ai cereali (-2,6%) con l’olio d’oliva in controtendenza (+32%).” “A pesare e l’eccezionalità degli eventi atmosferici che – evidenzia Coldiretti – è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione. Il 2019 è stato in ... meteoweb.eu

azzodacorreggio : RT @LifeASAP_eu: #SpecieAliene??danni per oltre un miliardo di euro all'#agricoltura in #Italia nel 2019?? L'allarme lanciato dal rapporto @… - Legambiente : RT @LifeASAP_eu: #SpecieAliene??danni per oltre un miliardo di euro all'#agricoltura in #Italia nel 2019?? L'allarme lanciato dal rapporto @… - ColdirettiPc : RT @coldiretti: Clima, circa 10 mila agricoltori Coldiretti sono scesi in piazza a Verona contro gli insetti killer. Il Presidente Coldiret… -