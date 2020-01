Alto Adige,donna morta:arrestato marito

arrestato il marito della giovane donna trovata morta ieri nel suo appartamento di Versciaco, in Alto Adige. A carico dell'uomo, 38enne originario del Pakistan, sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Sul corpo della donna, 28 anni, anche lei originaria del Pakistan, sono stati riscontrati evidenti segni di violenza, anche se la causa della sua morte resta ancora da accertare. Il marito è stato trasferito nel carcere di Bolzano, con l'accusa di omicidio pluriaggravato.(Di venerdì 31 gennaio 2020) ildella giovanetrovataieri nel suo appartamento di Versciaco, in. A carico dell'uomo, 38enne originario del Pakistan, sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Sul corpo della, 28 anni, anche lei originaria del Pakistan, sono stati riscontrati evidenti segni di violenza, anche se la causa della sua morte resta ancora da accertare. Ilè stato trasferito nel carcere di Bolzano, con l'accusa di omicidio pluriaggravato.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

