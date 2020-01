Sanremo, Rancore: il testo della canzone “Eden” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rancore a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Eden” Martedì 4 febbraio inizierà la 70esima edizione del Festival di Sanremo che vede per la prima volta la conduzione di Amadeus. Tra i 24 Big in gara a Sanremo 2020 ci sarà anche Rancore con il brano “Eden”. Il giovane rapper romano non è la prima volta che calca il palco del Teatro Ariston, l’anno scorso infatti era in gara in coppia con Daniele Silvestri con il brano “Argentovivo” che si classificò sesto. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola dal 28 gennaio è presente il testo del brano mentre una piccola recensione della canzone “Eden” che Rancore porterà al Festival di Sanremo era già presente nel numero uscito la settimana scorsa. Dalla recensione del settimanale si scopre che nel brano tutto ruota intorno alla famosa mela del peccato ... lanostratv

