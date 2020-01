Orologi, i modelli in edizione limitata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dice il proverbio che chi cammina dietro le tracce di un altro non lascia impronte… Così anche quando si parla di stile avere qualcosa in edizione limitata garantisce quel tocco di unicità che rende indimenticabili. Si spiega in questo senso il proliferare anche in orologeria di modelli in edizione numerata e limitata. Oggetti unici o quasi, destinati a farci ricordare. Seiko Astron GPS Solar Novak Djokovic 2020 Limited Edition Solo 1.500 esemplari per questa speciale edizione dell’Orologio con esclusiva tecnologia GPS solar con cui Seiko celebra i successi di Novak Djokovic. La cassa da 42,7 mm ha un quadrante che richiama i colori condivisi delle bandiere di Serbia (Paese natio dell’atleta) e Giappone (sede della maison), esprimendo la forza di questa partnership, siglata nel 2014 e che, in questi anni, ha visto Novak Djokovic siglare il record di 16 ... gqitalia

