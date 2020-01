Massimo Ranieri a Sanremo 2020, Perdere L’Amore fa ancora tanto male (Di giovedì 30 gennaio 2020) La presenza di Massimo Ranieri a Sanremo 2020 è sempre necessaria. In questa edizione parliamo di numeri: è Sanremo 70, dunque più di mezzo secolo è passato dalla prima edizione della kermesse della Canzone Italiana, ma soprattutto 32 anni fa il primo posto della gara spettò a Perdere L'Amore, una delle più belle canzoni d'amore mai scritte nella storia dell'uomo. Era il 1988, infatti, quando Massimo Ranieri vinse il Festival di Sanremo con un brano intenso, crudo, rabbioso, disperato e poetico che cantava il dolore della fine di una relazione. Niente che riguardasse frasi gettonatissime come: "Nel cielo manca la stella più bella / Il letto è vuoto senza te / Non c'è due senza te" e via discorrendo. Perdere L'Amore è ancora un grido viscerale che descrive alla perfezione quel senso di smarrimento che rasenta l'elaborazione del lutto e che tocca profondamente la messa in discussione ... optimaitalia

