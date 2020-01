La Confessione (Nove), Eva Robin’s a Peter Gomez: “Berlusconi? Mi dispiace per le ragazze irriconoscenti che lo hanno sputtanato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato“. Eva Robin’s, ospite con Paolo Brosio de ‘La Confessione’, in onda su Nove venerdì 31 gennaio alle 22.45, ammette di non conoscere direttamente “Berlusca” ma di considerarlo “troppo simpatico”. La conoscenza da parte dell’artista è indiretta: “Ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d’altri tempi, molto galante, come non ne esistono più”. Tuttavia la Robin’s si dispiace che il Cavaliere “abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato“. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it obietta: “Le sue amiche non sono molto riservate, ... ilfattoquotidiano

