‘Cosa è successo…?’: volto deformato e gonfio per Elisabetta Canalis, fan increduli [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elisabetta Canalis esclusa dalla festa di compleanno di Maddalena Corvaglia Elisabetta Canalis di recente è tornata in Italia, precisamente a Milano, per la Fashion Week. Ricordiamo che l’ex velina di Striscia la Notizia da tempo vive a Los Angeles insieme al marito e la figlia Skyler Eva. Il periodo di soggiorno nel nostro Paese è combaciato col 40esimo compleanno della sua ex collega ed amica Maddalena Corvaglia. Quest’ultima, però, visto gli ultimi riscontri non l’ha invitata al party organizzato nel capoluogo lombardo. Ma nelle ultime ore l’ex di Clooney ha fatto parlare di sé per uno scatto postato su IG. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli. L’ironia social dell’ex velina di Striscia la Notizia: ecco cosa ha fatto Elisabetta Canalis ha un grosso seguito su Instagram, un profilo dove ogni giorno posta ... kontrokultura

francescoseghez : Si é detto più volte che le elezioni in #EmiliaRomagna riguardavano la regione e non la dimensione nazionale. Per c… - DiMarzio : Morte #KobeBryant, gli aggiornamenti da #LosAngeles - TorinoFC_1906 : ???| @gallobelotti: 'Chiediamo scusa a tutti per la pessima prestazione. Adesso tutti in ritiro: dovremo guardarci i… -