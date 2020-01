Borsa,Tokyo apre in ribasso dello 0,47%

Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, riflettendo l'andamento incerto degli indici azionari Usa e mentre non si attenuano le preoccupazioni degli investitori sui rischi di un'ulteriore espansione del coronavirus cinese. Il Nikkei perde lo 0,47% cedendo 109punti, a quota 23.270,09. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza nuovamente sul dollaro a 108,90 e poco sopra a un valore di 120sull'euro(Di giovedì 30 gennaio 2020) , Ladiavvia la seduta in calo, riflettendo l'andamento incerto degli indici azionari Usa e mentre non si attenuano le preoccupazioni degli investitori sui rischi di un'ulteriore espansione del coronavirus cinese. Il Nikkei perde lo 0,47% cedendo 109punti, a quota 23.270,09. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza nuovamente sul dollaro a 108,90 e poco sopra a un valore di 120sull'euro(Di giovedì 30 gennaio 2020)

