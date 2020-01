Si allarga il fronte per Ruotolo: da un altro partito ok al giornalista (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Buon lavoro a Sandro Ruotolo, che apre oggi la sua campagna per le suppletive del 23 febbraio. Noi lavoreremo nella convinzione che egli condivide quei valori forti e significativi che ci vedono in contrapposizione alla destra sovranista, che vorrebbe portarci fuori dall’Europa con una politica fatta di paure e inutili slogan”. Ad affermarlo è stato il coordinatore regionale di Centro democratico Campania, Raimondo Pasquino. “Abbiamo apprezzato le parole di Ruotolo in occasione della presentazione della sua candidatura, in particolare quando ha rimarcato il ruolo importante di un’area come la nostra, che contribuisce con determinazione e responsabilità all’esercizio del governo del Paese, senza scontri sociali e guardando alla complessità della situazione attuale”, ha spiegato ... anteprima24

