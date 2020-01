Confermato in Francia il quinto caso di coronavirus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua ad aumentare anche in Europa il numero di contagiati da coronavirus. In Francia è stato Confermato il quinto caso. Si tratta della figlia del paziente registrato come quarto caso, un turista cinese ricoverato all’ospedale Bichat di Parigi, in terapia intensiva e in gravi condizioni. Lo ha reso noto il ministro della Sanità in conferenza stampa, Agnes Buzyn. Ue: «C’è la potenzialità di una minaccia molto grande» «Il contagio da coronavirus evolve molto velocemente e c’è la potenzialità di una minaccia molto grande», ha detto Stella Kyriakidou, commissario europeo per la salute. «La mia priorità è assicurare tutto il sostegno agli Stati membri. Abbiamo già preso una serie di provvedimenti per sostenere le misure nazionali e siamo in costante contatto. Abbiamo bisogno di uno scambio immediato di informazioni e di coordinare la risposta europea», ha ... open.online

