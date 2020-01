Aumento tariffe Tim febbraio 2020: prezzi e quali piani cambiano costo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Aumento tariffe Tim febbraio 2020: prezzi e quali piani cambiano costo Aumento tariffe Tim febbraio 2020: in arrivo una spiacevole novità per alcuni clienti dell’operatore telefonico che presto subiranno una rimodulazione al rialzo dei propri piani tariffari: cominceranno a costare 1,99 euro in più al mese. Aumento tariffe Tim: 1,99 euro in più dal 27 febbraio A tal proposito sul proprio sito Tim scrive che “per continuare a investire sulla qualità della rete” Tim adegua le condizioni economiche di alcuni piani base, non più in commercializzazione, che a partire dal 27 febbraio 2020 avranno un costo mensile di 1,99€ (IVA inclusa). La rimodulazione riguarderà esclusivamente i clienti che usufruiscono di una tariffa a consumo a cui Tim si riserva di proporre delle “offerte particolarmente vantaggiose per avere minuti e giga con la qualità della rete TIM, senza dover ... termometropolitico

