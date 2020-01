Alena Seredova è incinta: l’annuncio con uno scatto sui social (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una notizia fresca fresca arriva da Instagram mandando in delirio i seguaci di Alena Seredova. Uno scatto che manda in visibilio i fan che vengono così a scoprire proprio attraverso una dolcissima fotografia che la Seredova è in dolce attesa. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre“, scrive la Seredova sui social immortalandosi mentre con le sue mani si chiudono a cuore sul pancino. Visualizza questo post su Instagram Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.Per sempre Un post condiviso da Alena Šeredová (@AlenaSeredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST L'articolo Alena Seredova è incinta: l’annuncio con uno scatto sui social proviene da The social Post. thesocialpost

