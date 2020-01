Al via una intesa tra museo del vino e Cattedra UNESCO sulla salute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Accordo tra il MAVV Wine Art Museum e la Cattedra UNESCO sull’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Bere consapevole. Un patto tra il MAVV Wine Art Museum (museo dell’Arte del vino e della Vite) e la Cattedra UNESCO sull’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Dobbiamo coniugare l’educazione alla salute con la consapevolezza dei danni provocati dall’alcol. In tal senso la conoscenza, come sempre è la strada migliore. Di qui il protocollo d’intesa tra le due istituzioni allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e valorizzare un patrimonio bimillenario della nostra storia”, ha commentato Annamaria Colao, coordinatore della Cattedra UNESCO sull’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Napoli Federico ... 2anews

Giorgiolaporta : Non so se la #Segre fomenti l'odio come dice la #Mussolini ma vorrei capire perché #Verona non possa dedicare una v… - enpaonlus : Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane - La Stampa… - emenietti : se oggi siamo così abili a tracciare le malattie, e a fare previsioni sulla loro diffusione, è anche merito di una… -