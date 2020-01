Staccate i citofoni! Salvini sfida De Luca e Dema: “A Napoli il 18 febbraio” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Martedì 18 febbraio sarò in Campania, a Napoli, ostaggio dei due ‘De’, De Magistris e De Luca, Prepareremo l’alternativa per mandarli a casa…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb, annunciando nel mese di febbraio un tour in quindici città, tra cui Napoli. Il leader della Lega punta quindi su Napoli: ha già detto in passato di voler un candidato a sindaco del Carroccio. Nel mirino anche De Luca, il governatore uscente della Campania. L'articolo Staccate i citofoni! Salvini sfida De Luca e Dema: “A Napoli il 18 febbraio” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

