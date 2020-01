L’Emilia-Romagna ha detto no all’Anschluss in salsa padana (Di martedì 28 gennaio 2020) Bonaccini ha stravinto il confronto con la Borgonzoni. Una ragione sicuramente è stata quella che gli emiliani-romagnoli non volevano essere assimilati alla Padania ormai retta dalla Lega. Certamente la scelta della Borgonzoni (definita giustamente come candidata non protagonista) e la conseguente campagna elettorale salviniano-centrica hanno rafforzato questa impressione di occupazione padana e di governo Quisling (eterodiretto dai lumbard). Ma secondo me, visti i risultati, nettamente favorevoli al PD, anche una scelta diversa da quella della Borgonzoni sarebbe andata incontro ad una sconfitta. Il movimento delle sardine è stato capace di mobilitare il popolo della sinistra ottenendo tre significativi risultati: la vittoria di Bonaccini, una grande affluenza elettorale (il ritorno della passione politica è una gran bella cosa) e il bipolarismo Destre-PD (con la conseguente sparizione ... nextquotidiano

