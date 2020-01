Coronavirus: allerta per il falso divieto di recarsi nei negozi cinesi (Di martedì 28 gennaio 2020) In quest ultime ore è divampata l’allerta sui social network per un fantomatico divieto di recarsi nei negozi e nei ristoranti cinesi diffuso da parte di un presunto Consiglio medico sanitario in merito al Coronavirus. All’interno del post, che sta attualmente circolando su Facebook come una vera e propria catena di Sant’Antonio, viene pertanto consigliato di tenersi a debita distanza dagli esercizi commerciali gestiti da cinesi fino a quando il virus non sarà circoscritto. Coronavirus: falso allarme sui negozi cinesi Nel messaggio, spacciato come comunicazione ufficiale delle autorità italiane, sono infatti comunicate le varie avvertenze riguardo il Coronavirus cinese: “Si informano i vari amici, parenti, colleghi e conoscenti, che in questo momento così drammatico e problematico a causa del diffondersi del Coronavirus in Cina (nella città di Wuhan, grande e ... notizie

tg2rai : Il #coronavirus continua a diffondersi. Sale a 106 il numero dei morti, la maggior parte delle vittime nella città… - razorblack66 : Coronavirus, scatta l'allerta anche all'ospedale di Rieti - l77apache : RT @tg2rai: Il #coronavirus continua a diffondersi. Sale a 106 il numero dei morti, la maggior parte delle vittime nella città di #Wuhan. #… -