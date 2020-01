A Milano per 25 giorni su 27 l’aria è stata irrespirabile (Di martedì 28 gennaio 2020) In questi primi 27 giorni del 2020, i valori di polveri sottili a Milano sono stati superiori al limite sostenibile per 25 giorni. E non di poco, ma spesso con valori doppi o addirittura tripli rispetto alla soglia di 50 microgrammi per metro cubo. Nel capoluogo lombardo, insomma, si è respirato bene solo per un paio di giorni in questo nuovo anno, per quella che è un’emergenza che dura ormai da un mese. E che sembra peggiorare giorno dopo giorno. Il 27 gennaio si è infatti toccato un nuovo record, con valori di 185 microgrammi per metrocubo, oltre il triplo della soglia prevista per legge. Come evidenzia la classifica pubblicata dalla pagina Aria di Milano, ieri il capoluogo lombardo è stato l’ottavo centro più inquinato del mondo, spartendosi la top ten con mostri dello smog come Pechino e Delhi. È anche per questo che nel prossimo week end ci sarà il blocco totale delle auto in ... wired

