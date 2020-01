Uccise 12 persone in corsia: l'ex viceprimario Cazzaniga condannato all'ergastolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del Pronto Soccorso di Saronno (Varese), è stato condannato all’ergastolo per 12 omicidi. Lo ha deciso la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio al termine di sette ore di Camera di Consiglio.“Pur nella acuta consapevolezza d’essere imputato di 14 omicidi volontari, quindi un “demonio”, un “killer spietato”, ribadisco di non aver mai agito come Lady Macbeth suggerì al consorte”, ha dichiarato spontaneamente in aula Leonardo Cazzaniga. Cazzaniga, 64 anni era accusato di quindici omicidi: dodici di pazienti in corsia e tre di familiari (il marito, la madre, il suocero) della sua allora amante, Laura Taroni, infermiera nello stesso reparto. Tutti gli omicidi sarebbero stati provocati da farmaci somministrati in sovradosaggio e in sequenza secondo il cosiddetto ... huffingtonpost

