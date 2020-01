In Emilia Romagna la più votata è Elly Schlein: capolista di "Coraggiosa", batte anche i big Pd (Di lunedì 27 gennaio 2020) C’è chi la chiama “miss preferenze e lei si dice “felice e commossa” per il risultato raggiunto. Elly Schlein - 35 anni, ex europarlamentare del Pd, poi fondatrice di Possibile e infine capolista di “Emilia Romagna Coraggiosa - è stata la più votata alle elezioni di ieri, 26 gennaio. Ha ottenuto 22.098 preferenze in regione: nello specifico 15.975 a Bologna, 3.896 a Reggio Emilia, 2.227 a Ferrara, come ha precisato lei stessa su Twitter.A Bologna, da sola, ha preso più preferenze dei big del Pd. Un elettore su due che ha votato la sua lista - che in totale ha raggiunto il 3,77% - ha scritto il suo nome sulla scheda. “Un risultato che mi onora e mi commuove e che riconosce i cinque anni di lavoro fatti all’europarlamento”, ha detto lei.Pochi giorni prima delle elezioni, ha fatto il giro del web la domanda ... huffingtonpost

