Grande Fratello Vip, Licia Nunez parla dell’ex fidanzata: “Che botta. Poteva venire a confrontarsi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Licia Nunez è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 4. L’attrice ha parlato della sua omosessualità sin da subito raccontando delle sue storie d’amore. In tal senso ha fatto molto discutere l’incontro con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi con la quale ha avuto una lunga relazione. Ad onor del vero il confronto non è stato molto fruttuoso visto che è finito in una lite. Al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Licia Nunez era fidanzata. E’ notizia di questi giorni che la compagna dell’attrice ha deciso di lasciarla. Per farla si è affidata ad un post pubblicato sui social. La notizia ha sconvolto Licia che non si aspettava un comportamento di questo tipo dalla donna che amava. La fine della storia d’amore di Licia Nunez Imma Battaglia e Licia Nunez hanno ... kontrokultura

