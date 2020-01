Francesco muore due giorni dopo il parto, la mamma: “Non me l’hanno fatto neanche vedere” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La denuncia ai microfoni di Fanpage.it di Vincenza e Calogero Ambrogio, i genitori del piccolo Francesco, morto il 5 dicembre scorso all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a soli due giorni dal parto in circostanze ancora poco chiare: "Non sappiamo perché nostro figlio è morto. Vogliamo che sia fatta giustizia, il dolore non si può superare e non vogliamo che si ripeta ancora una cosa del genere". fanpage

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Agrigento, Francesco muore a due giorni. I genitor... - Napoliflash24 : L’almanacco del 26 gennaio: 1980 muore a Roma a 77 anni Peppino De Filippo; 1966 auguri a Francesco Porzio -… - francesco_terry : RT @amber10castle: 'Muore la Poesia se non procacci speranze di voli supremi flussi di una mente che brama spazi di verità in millenario… -