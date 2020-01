Andrei Konchalovsky incontra il pubblico domani a Firenze (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il regista russo Andrei Konchalovsky sarà ospite del cinema La Compagnia di Firenze domano, matinée per le scuole (ore 9.00, su prenotazione), masterclass (ore 15.00, ingresso libero) e incontro con il pubblico alla proiezione del suo film Il Peccato (ore 21.00). Il noto regista russo Andrei Konchalovsky, autore di film di successo (Zio Vanja, Maria's Lovers, A 30 secondi dalla fine, Homer and Eddy, Tango & Cash), due volte Leone d'Argento al Festival di Venezia, per i film The Postman's White Nights (2014) e Paradise (2016), il cui ultimo film Il Peccato. Il furore di Michelangelo, uscito nelle sale lo scorso novembre, è stato girato in buona parte di Toscana, sarà ospite al cinema La Compagnia di Firenze martedì 28 gennaio. La mattina (ore 9.00) proiezione de Il Peccato. Il furore di Michelangelo per le scuole (info e prenotazioni: info@lanternemagiche.it). Il ... movieplayer

