Sky: Inter-Cagliari, Conte lascia lo stadio senza rilasciare interviste (Di domenica 26 gennaio 2020) Come anticipato su Twitter dal giornalista di Mediaset Marco Barzaghi e confermato in diretta da Sky, Antonio Conte non rilascerà nessuna Intervista dopo il pareggio rimediato a San Siro contro il Cagliari. L’allenatore nerazzurro ha infatti lasciato lo stadio senza fermarsi ai microfoni. Si attende solo di capire i motivi di questa decisione e se qualche dirigente dell’Inter rilascerà invece una dichiarazione #Conte ha lasciato stadio senza parlare.. squadra in silenzio #InterCagliari @Sport Mediaset — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) January 26, 2020 L'articolo Sky: Inter-Cagliari, Conte lascia lo stadio senza rilasciare Interviste ilNapolista. ilnapolista

SkySport : Calciomercato #Inter, contatti con l'agente di #Giroud: è lui l'obiettivo per l'attacco #SkySport #SkyCalciomercato - SkyTG24 : Eriksen all’Inter, il club nerazzurro trova l’accordo con il Tottenham - SkySport : ???? Serie ?? – 21^ Giornata ?? #Inter ?? #Cagliari 1-1 ? #Lautaro (29') ? #Nainggolan (78') ? -