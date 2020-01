Ronaldo segna il suo primo gol al San Paolo (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ di Cristiano Ronaldo il gol del 2-1 in Napoli-Juventus. Con questa rete, che beffa Meret, Cristiano diventa il primo giocatore, negli ultimi 16 anni, a fare gol per la quarta volta in otto partite consecutive in uno dei cinque principali campionati europei. Messi ci è riuscito 3 volte e Cristiano lo ha superato con il gol di stasera. Non solo. E’ anche il primo gol di CR7 al San Paolo. Ci era stato due volte prima di stasera, una con il Real Madrid in Champions e una con la Juve, ma era tornato a casa sempre a mani vuote. Non stavolta. L'articolo Ronaldo segna il suo primo gol al San Paolo sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

