LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Bassino seconda a Bansko! Vinatzer lotta per il podio, Faniel vince a Siviglia (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 11.30 SCI ALPINO – Daniel Yule è in testa allo slalom di Kitzbuehel, il nostro Alex Vinatzer è ottimo quinto a 33 centesimi dal leader. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 11.20 ATLETICA – L’azzurro Eyob Fanile ha vinto la Mezza Maratona di Siviglia diventando il terzo italiano di tutti i tempi a LIVEllo cronometrico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 10.20 SCI ALPINO – Marta Bassino splendida seconda nel superG di Bansko alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin, caduta di Federica Brignone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 9.39 TENNIS – Fabio Fognini è sotto di due set nella sfida contro l’americano Tennys Sandgren, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il ligure dovrà cercare la difficile rimonta. 9.35 TENNIS ... oasport

