LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: ampio gruppo al comando al superamento di metà gara (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49 Sono 29 attualmente gli uomini che guidano la gara, mentre non siamo molto lontani dallo sprint di Predazzo. 9.47 Il russo Dvoskin si mette ora a tirare nella gara assoluta. 9.44: Sono in quattro al comando nella gara femminile, guidate da Korsgren. Il gruppo di Smutna è a una ventina di secondi. 9.42: Cercano di fare ritmo adesso i norvegesi, con Eliassen che vuole fare da protagonista. 9.41: Siamo di nuovo a Moena, e al comando del gruppo di testa c’è lo svedese Max Novak. Superata la metà gara. 9.38: Intanto i passati a Canazei sono diventati oltre mille. 9.35: Problemi per il norvegese Pettersen con uno sci. 9.32: C’è Kardin al comando del gruppo di testa. 9.29: Sono ancora 38 i km da percorrere per gli uomini al comando. 9.26: Il gruppo torna compatto. Ripresi Kardin, Thele, Fjele, Berg e Impola sotto l’azione ... oasport

