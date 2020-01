Kobe Bryant è morto in un incidente aereo: con lui anche la figlia di 13 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant, la star della NBA, è morto a 41 anni in un incidente in elicottero in California. La stella dei Los Angeles Lakers aveva 41 anni e ora tutto il mondo il mondo del basket, e dello sport in generale, è in lutto. Il veivolo si è schiantato al suolo intorno alle 19 italiane e ha preso fuoco, provocando la morte dell’ex campione e di altre quattro persone, tra cui la figlia Gianna Maria. morto Kobe Bryant, con lui sull’elicottero altre quattro persone Bryant era a bordo del suo elicottero privato con altre tre persone, oltre al pilota: tutti i passeggeri sono morti. Il velivolo ha preso fuoco e una volta precipitato, sono stati inutili tutti i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime, mentre secondo Tmz anche Gianna Maria, la figlia 13enne sarebbe morta nell’incidente. Bryant aveva altre tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata a ... urbanpost

