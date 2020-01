Disco Elysium: arriva l’esperienza RPG più pura di sempre – Official Trailer (Di domenica 26 gennaio 2020) Disco Elysium è un idiosincratico gioco di ruolo per PC con abbastanza fascino da far sembrare noioso praticamente tutto il resto sul mercato. La maggior parte dei videogiochi che prendono ispirazione dalle sessioni di gioco di ruolo da tavolo tendono a concentrarsi sugli aspetti tradizionali di Dungeons & Dragons. Divinity: Original Sin 2, per esempio, prende le iterazioni di D&D focalizzate sul combattimento, come la terza edizione, inviando gruppi di giocatori in missioni per combattere mostri, gestire risorse limitate e massimizzare le loro abilità combinate come una festa. Sia chiaro, rimane comunque un capolavoro. In Disco Elysium, però, il combattimento è minimizzato il più possibile, ridotto a scelte narrative sul fatto di decidere o meno di combattere. Il ciclo principale del gioco consiste più nel capire chi è il proprio personaggio e nel giocarlo in modo veritiero, ... nonsolo.tv

