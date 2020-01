Cardi B, scollatura abissale ai pre-Grammy ma il marito approva (Di domenica 26 gennaio 2020) La cantante Cardi B non è certo famosa per i suoi outfit morigerati. In genere sceglie mise più grondanti sex appeal che eleganza, ma è il suo personaggio e i fan la amano così. A una festa pre-Grammy però ha proprio esagerato: si è presentata con una scollatura talmente abissale che anche il marito è rimasto a bocca aperta. E ha mostrato di apprezzare. Supersexy Cardi B. E’ arrivata alla festa Pre-Grammy di Clive Davis sabato 25 gennaio con un vestito griffato NSFW di una tonalità tra il rosa shocking e il glicine tempestato di paillettes e con una scollatura talmente profonda, “trattenuta” da una intelaiatura interna in metallo leggero, da terminare proprio sopra l’ombelico. I flash dei fotografi, ovviamente, si sono scatenati, anche perchè tutti i presenti speravano che un seno “birichino” facesse capolino, anzi, esplodesse letteralmente, fuori ... velvetgossip

