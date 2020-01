Torino, i tifosi contro Mazzarri. Striscione al Filadelfia: «Vattene» (Di sabato 25 gennaio 2020) Torino, i tifosi contro Walter Mazzarri. Esposto uno Striscione al di fuori dello stadio Filadelfia: «Vattene» La stagione “lunatica” del Torino non è apprezzata dai tifosi granata. Secondo i sostenitori, tra i primi colpevoli di questo momento particolare ci sarebbe il tecnico Walter Mazzarri. Al di fuori dello stadio Filadelfia, cuore pulsante dei supporter piemontesi, è stato infatti esposto uno Striscione con riferimento proprio all’attuale allenatore: «Mazzarri Vattene», il messaggio breve ma diretto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

cecegranata : RT @PresidenteACI: Per i #115anniACI annunciamo oggi un grande evento che @ACI_Italia organizzerà a #Torino nella settimana del GP d’Italia… - EFranzoso : RT @PresidenteACI: Per i #115anniACI annunciamo oggi un grande evento che @ACI_Italia organizzerà a #Torino nella settimana del GP d’Italia… - sy_healthy : RT @TUTTOJUVE_COM: Raiola: 'Pogba a Torino? Tifosi juventini devono sognare, ma non è il momento di parlare del suo futuro. Se Donnarumma p… -