Marco Cestaro, la madre: "Accoltellato, temeva i satanisti" (Di sabato 25 gennaio 2020) Marco Della Corte Il 17enne era uno studente di Treviso: venne trovato agonizzante vicino alla stazione in data 13 gennaio 2017, morì in ospedale dopo 3 giorni di agonia Anna Cattarin, madre di Marco Cestaro, morto a soli 17 anni in circostanze misteriose, ha dichiarato che il caso del figlio non fu suicidio. Marco sarebbe stato Accoltellato. Queste le parole della donna riportate dal settimanale Giallo: "Mio figlio è stato ucciso e il suo corpo portato su quei maledetti binari per depistare le indagini. Non capisco perché gli inquirenti si ostinino a chiedere che il caso venga archiviato come suicidio". A detta della signora Cattarin, sarebbe necessario svolgere nuove indagini per approfondire la vicenda, prima della chiusura del caso. La mamma di Marco ha aggiunto che il lavoro dei consulenti ha dimostrato scientificamente che il figlio non si tolse la vita. Sembra che le ... ilgiornale

