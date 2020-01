Giulio Regeni: a 4 anni dalla morte continua la battaglia per la verità (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 25 gennaio 2016 moriva Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso a Il Cairo: a quattro anni dall’omicidio, però, non esiste ancora la verità. Il padre Claudio rivela che non è tempo ancora per le degne commemorazioni: occorre una nuova partecipazione più decisa dell’Italia e degli Stati europei nella vicenda. Nel frattempo, però, tutta l’Europa si mobilita per ottenere la verità per un omicidio che non si può considerare come unico caso isolato. “L’impegno che i cittadini europei sono chiamati a prendersi per Giulio Regeni è un impegno per loro stessi” ha detto Giorgio Stamatopoulos di EuropaNow!. In ricordo del giovane sono previste oltre 100 fiaccolate in giro per il Paese. Giulio Regeni, 4 anni dall’omicidio “Ci saremmo aspettati un’azione più decisa e determinata nei confronti dell’Egitto – ha spiegato Claudio -, con ... notizie

