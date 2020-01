Violentissimo terremoto in Turchia, magnitudo apocalittica: si temono molti morti, lanciato allarme tsunami [LIVE] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un Violentissimo terremoto – di magnitudo 7.0 secondo le prime stime preliminari – ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) del pomeriggio quando la terra ha tremato in modo spaventoso in tutta l’Anatolia. L’epicentro della scossa è stato localizzato appena a Sud/Ovest di Sivrice, nei pressi del Lago di Hazar, sui cui litorali è in corso l’allarme tsunami. La forte scossa è stata distintamente avvertita nelle città di Elazig (540 mila abitanti), Malatya (400 mila abitanti) e Sivarek (230 mila abitanti), dove ha provocato danni. Si temono molte vittime. Seguiranno aggiornamentiL'articolo Violentissimo terremoto in Turchia, magnitudo apocalittica: si temono molti morti, lanciato allarme tsunami LIVE Meteo Web. meteoweb.eu

