Uova biologiche richiamate per «sospetta contaminazione» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Occhio alle Uova biologiche, certe Uova. Il Ministero della Salute ha disposto il «richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica» di alcune Uova fresche cat. A biologiche. Già nei giorni scorsi era stato diffuso un avviso, ora sul sito del Ministero compare il provvedimento di richiamo con i dettagli del produttore «Olivero Claudio», stabilimento di via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo, in Piemonte, il numero del lotto 5528139926, con data di scadenza 8 febbraio delle Uova, e i marchi di commercializzazione Amadori (confezione da 4 Uova da agricoltura biologica), Cascina Italia (confezione da 4) e Conad Verso Natura (confezioni da 2 e 6 Uova). Il dicastero avverte di «non consumare le Uova e restituire al punto vendita dove sono state acquistate». Del medesimo produttore il ministero ha ... gqitalia

repubblica : Attenzione alle uova biologiche, sul sito del Ministero l'avviso per alcune confezioni Conad e Amadori [aggiornamen… - Corriere : Uova biologiche contaminate, ritirati lotti Conad e Amadori - enpaonlus : Rischio microbiologico, ritirate uova biologiche Amadori e Conad: 'Non consumatele' -