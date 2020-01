Spallanzani: vaccino in tre mesi? Per Sars ancora nessun test su uomo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Un vaccino pronto in tre mesi contro il nuovo Coronavirus? Ieri la societa’ Moderna ha annuncia di aver ricevuto un finanziamento dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), per accelerare lo sviluppo del vaccino contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV) in collaborazione con il National Institutes of Health (NIH) e sfruttando la flessibilita’ della tecnologia del vaccino mRNA di Moderna. Una societa’ di biotecnologie pioniera dei vaccini messaggeri di RNA (mRNA) con la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)”. Risponde cosi’ il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, interpellato dai giornalisti in merito alla possibilita’ che in tre mesi possa essere pronto un vaccino contro il nuovo Coronavirus, in occasione oggi a Roma della conferenza stampa organizzata all’Istituto ... romadailynews

Spallanzani vaccino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spallanzani vaccino