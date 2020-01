Sanremo 2020 | a rischio l’ospitata di Roberto Benigni | ecco perché

Al Bano e Romina confermati a Sanremo 2020 : svelati i cachet stellari : Dopo tanti dubbi sulla partecipazione di Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, finalmente è arrivata la conferma. La coppia salirà sul palco dell’Ariston insieme e ancora una volta sarà pronta ad emozionare il proprio pubblico. Ovviamente la loro presenza avrà un costo e stando ad alcune indiscrezioni, la somma pare non sia piccolissima. svelati i cachet degli ospiti al Festival di Sanremo Al Bano e Romina saranno gli ospiti d’onore della ...

Nel testo di Ho Amato Tutto di Tosca a Sanremo 2020 un elogio all’amore : Il testo di Ho Amato Tutto di Tosca, presentato al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, troviamo un elogio alla semplicità e all'amore. Lo racconta la stessa cantante romana, che partecipa alla kermesse sanremese 13 anni dopo la sua presenza con Il Terzo Fuochista. Sul palco dell'Ariston, del resto, Tosca ha vinto l'edizione del 1996 con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent'Anni presentato insieme a Ron. Sul suo brano in gara ...

Il testo di Gigante di Piero Pelù a Sanremo 2020 è un inno alla vita e alla rinascita : Il testo di Gigante di Piero Pelù a Sanremo 2020 porta una dedica al suo nipotino di 3 anni ma anche a tutti coloro che cercano di tornare alla vita. Per l'ex leader dei Litfiba, ora in pausa dai progetti di gruppo, si tratta di un debutto sul palco del Teatro Ariston come voce solista e per i suoi 40 anni di carriera. Gigante porta quindi un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno cercando di riprendere in mano la propria ...

Nel testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 i silenzi nei rapporti umani : Il testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 parla d'amore, di rapporti interpersonali e di silenzi. Per la sua terza volta in gara a Sanremo (una tra le Nuove Proposte e una tra i Campioni), Diodato ha scelto un brano che farà sicuramente riflettere in quanto tocca argomenti che nel quotidiano riguardano tutti. Ascolteremo Fai Rumore per la prima dal vivo sul palco del Teatro Ariston in una delle due serate del Festival. Le prime ...

Elodie si prepara a Sanremo 2020… dal dentista : Elodie è tra le concorrenti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenterà il brano "Andromeda". A pochi giorni dall'inizio dell'evento ha cominciato a prepararsi, così da apparire bellissima e impeccabile sul palco. Cosa ha fatto nelle ultime ore? È passata dal dentista per vantare un sorriso smagliante.Continua a leggere

Sanremo 2020 : l'esorbitante compenso di Roberto Benigni. Codacons : "Valuteremo se presentare un esposto" : Tra le tante polemiche sul Festival, l'ultima è quella che riguarda il cachet che il premio Oscar avrebbe richiesto alla Rai per la sua partecipazione.

Nel testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 una fotografia dell’Italia : Il testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 propone una istantanea dell'Italia di oggi in chiave rap. No Grazie è una canzone ultrarap e antipopulista dal testo coraggioso. Junior Cally la canta al 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria dei Campioni. La sua partecipazione a Sanremo tra i Big ha fatto molto discutere sin da subito: Junior Cally si rivolge ad un pubblico molto giovane ed è parso poco ...

Arisa esclusa da Sanremo 2020 : "Non idonea - per via di Giordana Angi" - : Serena Granato In una nuova intervista, Arisa ha rotto il silenzio circa la sua mancata conferma alla gara del Festival di Sanremo 2020 Manca poco, ormai, all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. E, intanto, si sono già sollevate delle prime polemiche. Alcuni esclusi hanno rotto il silenzio, sulla loro mancata conferma all'ambita gara della kermesse in arrivo. Tra quest'ultimi emerge, nelle ultime ore, Arisa, ...

Il testo di Eden di Rancore a Sanremo 2020 è un’analisi dei nostri tempi : Il testo di Eden di Rancore a Sanremo 2020 traina il rapper romano sul palco del Teatro Ariston e, questa volta, come voce solista. Il brano segue infatti la sua partecipazione al Festival con Daniele Silvestri, che aveva accompagnato per l'interpretazione di Argentovivo. Il brano da portare sul palco del Festival di Sanremo è una lunga metafora su cosa siano diventati i nostri giorni e, non a caso, si serve dell'immagine del giardino ...

Il significato di Niente (Resilienza 74) - la canzone di Rita Pavone a Sanremo 2020 : Dopo 48 anni dall'ultima volta, sul palco dell'Ariston ritorna Rita Pavone, una delle grandi voci della musica italiana. La cantante, la cui partecipazione al Festival è stata annunciata il 6 gennaio, porta in gara un pezzo piuttosto significativo, dal titolo "Niente (Resilienza 74)" in cui emerge tutta la travolgente grinta dell'artista.Continua a leggere

Il significato di Lo sappiamo entrambi - la canzone di Riki a Sanremo 2020 : La 70esima edizione del Festival di Sanremo vede tra i cantanti in gara anche Riki, il giovane talento milanese che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica partecipando ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Riccardo Maruzzo, vero nome dell'artista, si presenta in gara con il singolo "Lo sappiamo entrambi", una canzone che parla della difficoltà di ammettere la fine di un amore.Continua a leggere

Il significato di Carioca - la canzone di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 : Tra i 24 big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, c'è anche Raphael Gualazzi. Esponente della musica jazz e soul, autore di brani ampiamente conosciuti nel panorama musicale italiano, partecipa per la quarta volta alla kermesse canora, portando come brano il singolo "Carioca".Continua a leggere

Il significato di Ho amato tutto - la canzone di Tosca a Sanremo 2020 : Ventiquattro i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra i quali figura anche Tosca che porta un brano dal titolo "Ho amato tutto". La nota interprete sale per la terza volta sul palco dell'Ariston che l'ha vista trionfare accanto a Ron, nel 1996. L'annuncio della sua partecipazione alla 70esima edizione è stato inaspettato, tanto è vero che Amadeus l'ha confermato solo ad inizio di gennaio.Continua a leggere

Elettra Lamborghini - dal nuovo “Twerking Queen” a Sanremo 2020 : “Non vi deluderò” : In occasione della sua partecipazione tra i Big del festival di Sanremo, Elettra Lamborghini annuncia il repack di "Twerking Queen". La cantante, infatti, ha annunciato che il prossimo 14 febbraio pubblicherà una nuova edizione del suo album d'esordio che conterrà anche "Musica (e il resto scompare)".Continua a leggere