“Voto zero, non mi piace niente”. L’ex inquilina contro il GF Vip e Alfonso Signorini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una doccia fredda per Cologno Monzese l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, la prima puntata in esordio stagionale con la conduzione di Alfonso Signorini aveva segnato il 20% di share circa, si sperava in un rialzo dello share rispetto alla precedente edizione condotta da Ilary Blasi (aveva fatto di meglio la moglie delL’ex capitano della Roma) nulla di fatto l’ultima puntata di venerdì scorso si è fermata al 17.7% e poco più di 3 milioni di spettatori. Nulla di fatto per il reality, Canale5 a corto di ascolti come altri format della rete, trainata solo da Maria De Filippi che con “Uomini e Donne”, da ” C’è Posta per Te” che registra degli ascolti straordinari, da “Il Segreto” e da “Verissimo” con una Toffanin spettacolare ieri oltre il 22% di share.



Millly Carlucci si è infatti imposta su Canale5 con “Il Cantante Mascherato” che ha segnato il 19.5% ... caffeinamagazine

Protagonista del Grande Fratello Vip 3 stronca il nuovo GF Vip 4 : “Voto zero - non mi piace nulla” : Siamo arrivati al quarto Grande Fratello Vip e in molti continuano ad avere nel cuore la seconda edizione, che è anche quella che ha fatto gli ascolti più alti. Di sicuro sono in pochi ad aver amato il GF Vip 3, ma c’è una Protagonista proprio dell’ultimo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi che ha voluto difendere la sua edizione e che si è scagliata duramente contro la nuova. Qualche giorno fa Lisa Fusco è stata ospite di ...

