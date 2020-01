Uomini e Donne gossip: è amore tra Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uomini e Donne gossip: Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello stanno insieme È nata una nuova coppia nel mondo di Uomini e Donne. Secondo quanto rivela Very Inutil People Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore e scelta di Nilufar Addati, sta frequentando dallo scorso dicembre Vittoria Deganello, ex corteggiatrice e scelta di Mattia Marciano. Il gossip circola ormai … L'articolo Uomini e Donne gossip: è amore tra Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello proviene da gossip e Tv. gossipetv

