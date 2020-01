Roma. Testaccio: concorso per riqualificazione spazi pubblici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Presentato il concorso relativo al Progetto pubblico unitario dell’area compresa tra via Marmorata, via Galvani, via N. Zabaglia e via laprimapagina

LPoetryslam : RT @ValerioCurcio: Piazza Testaccio inizia a colorarsi in attesa della festa dei 50 anni del Roma Club #Testaccio - cappellifranco : @nzingaretti @luigidimaio @vitocrimi Più che una coalizione un monte di cocci, a Roma direbbero...Testaccio!!! - SacroExcel : La FRANCESCO TOTTI PADEL ARENA sulle ceneri di Campo Testaccio, riesco già a vederla che si staglia fiera nel cuore di Roma -